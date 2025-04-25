В Раде сделали безрадостный вывод после слов Трампа о признании Крыма Депутат Рады Костенко: признание Крыма российским приведет к отмене санкций

Фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Если Крым будет признан российской территорией, это приведет к отмене всех ранее наложенных сопутствующих экономических санкций, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко украинским СМИ. Он предположил, что это позволит России без помех развивать свою экономику.

Если он будет признан США, то и санкции эти снимутся, и, возможно, другие страны будут вынуждены также их снять. А это уже другие последствия, — объяснил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о переговорах с Зеленским, отметив, что диалог с президентом Украины оказался весьма сложным занятием. Он считал, что контакты с украинским главой будут протекать намного проще. Также американский лидер признался, что уже смог договориться о некоторых моментах с Москвой.

Заявления Зеленского о том, что Киев никогда не признает российский статус Крыма, глава Белого дома назвал вредными для процесса мирного урегулирования кризиса. По мнению Трампа, глава Украины попросту занимается подстрекательством. Он напомнил, что полуостров воссоединился с РФ при президенте Соединенных Штатов Бараке Обаме без единого выстрела.

Также Дональд Трамп добавил, что в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине Крым «останется в составе России». По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский понимает это.