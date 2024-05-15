В Раде рассказали, как Украина будет расплачиваться за помощь США Депутат ВР Гончаренко: за помощь США придется платить участием в будущих войнах

Фото: МО Украины

Украине придется платить за помощь США участием в будущих войнах Вашингтона, предупредил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, американская помощь имеет для Киева ключевое значение, так у него «нет денег, ресурсов, оружия и разведки» и «без США Украина бы пала».

Нам не помогают просто так. Нам за все это придется заплатить. Скорее всего, участием в будущих войнах на стороне США, — написал парламентарий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев подпишет несколько соглашений по безопасности, в том числе с Вашингтоном на 10 лет. По его словам, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины по нескольким важнейшим направлениям, начиная с ее ВВС.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию Блока о приеме Украины в Альянс. При этом на заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе он признал, что не знает, когда это случится. Генсек НАТО также подтвердил намерение Альянса взять координацию военных поставок Украине на себя вместо США. Политик заявил о необходимости обеспечить «надежную и предсказуемую помощь» в течение всего конфликта.