https://static.news.ru/photo/d9aba850-7372-11ea-9299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.

На видеозаписи политик в медицинской маске и белых перчатках снимает флаг ЕС с флагштока, вместо него он устанавливает государственный флаг Италии.

Может, увидимся позже. Может быть, — заявил Рампелли на видеозаписи, сообщает ilgiornale.it

Незадолго до появление этой видеозаписи Фабио Рампелли обратился к руководству Европейского союза. Он заявил, что содружество длительное время пользовалось слабостью Италии.

Италия сегодня не желает быть официантом, в то время как другие обедают лобстерами, как Франция и Германия, — подчеркнул политик.

Он заявил, что если Евросоюз пытается поставить на колени другие страны с более хрупкой экономикой, то у Европы не будет будущего.

NEWS.ru писал, что в Европе от коронавирусной инфекции умерли более 25 тысяч человек. Всего на континенте зарегистрировано почти 400 тысяч случаев заражения COVID-19. Больше всего от пандемии пострадали Испания и Италия.

Ранее итальянский телеканал показал работу российских военных вирусологов в Бергамо. Сюжет закончили исполнением российского гимна. Ведущий рассказал, что россияне и дальше будут помогать в борьбе с коронавирусом на Аппенинском полуострове. На следующей неделе они начнут строить полевой госпиталь.