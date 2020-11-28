В Париже настаивают на урегулировании ситуации в Карабахе группой ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/972ce730-3179-11eb-afb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Вопросы, неурегулированные в трёхстороннем заявлении от 9 ноября, должны быть решены в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Ереване госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

Мы также изучили подписанное заявление от 9 ноября. Конечно, там есть пункты, которые не учтены в этом заявлении. Это уже политический вопрос, мы должны рассмотреть все эти вопросы в рамках Минской группы ОБСЕ, — цитирует ТАСС представителя французского ведомства.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Ранее Пашинян рассказал, что два раза в течение часа созванивался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним ситуацию на территории Нагорного Карабаха. Об этом он написал 27 ноября в соцсетях. Стороны затрагивали вопросы, связанные с населёнными пунктами в Лачинском коридоре. Кроме того, армянский премьер и российский президент поговорили о проблеме пропавших без вести, поисковых работах, обмене между сторонами пленными и телами погибших, а также о размещении миротворцев.

Как сообщал NEWS.ru, МИД Франции отказался признать самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую Республику, несмотря на появившуюся ранее резолюцию сената, в которой содержалась рекомендация сделать это.