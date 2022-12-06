В Одессе сообщили об остановке работы городских котельных Мэр Одессы Труханов: отсутствие электроэнергии привело к остановке работы котельных города

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе в настоящее время не ходит электротранспорт, отсутствуют тепло и водоснабжение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов. Он отметил, что воду во все районы города будут подвозить на спецмашинах.

Из-за отсутствия электроэнергии в Одессе остановлена работа котельных КП «Теплоснабжение города Одесса». Работа электротранспорта остановлена. В городе также отсутствует вода. Если ситуация не улучшится, подвоз воды во все районы города будет производиться специализированными машинами, — рассказал Труханов.

Он добавил, что ситуация в городе сложилась сложная, но контролируемая.

В понедельник, 5 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ракетных обстрелов были повреждены энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях страны. В дальнейшем национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что во всех регионах страны было введено аварийное отключение света.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что украинские специалисты разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы. По его словам, у страны есть возможность импортировать до 600 МВт. Кудрицкий подчеркнул, что стоимость электроэнергии в ЕС выше, чем на Украине. Поэтому для обеспечения поставок необходим специальный механизм.

Также сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение Украине пакета помощи в сумме €372 млн для поддержания национальной энергетической компании «Укрэнерго» и восстановления поврежденных объектов энергоструктуры. Деньги предназначены для проведения срочных ремонтных работ, говорится в заявлении на сайте организации.