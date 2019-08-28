https://static.news.ru/photo/e2a540d6-c9ab-11e9-a96c-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Андрей Иволгин/ТАСС

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Арлем Дезир, курирующий вопросы свободы СМИ, призвал власти Украины снять все обвинения с руководителя информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. По его словам, это можно сделать на предстоящем 16 сентября заседании суда.

Дезир отметил, что «освобождение журналиста — это всегда хорошо», и приветствовал освобождение репортёра из-под стражи, передаёт ТАСС .

Представитель ОБСЕ также выразил удовлетворение тем, что «Кирилл Вышинский наконец-то свободен после столь долгого и сложного предварительного заключения». Журналисту продлевали арест восемь раз.

Как ранее писал News.ru, суд в Киеве изменил меру пресечения Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на освобождение под личное поручительство. Теперь тот обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве в мае 2018-го. Следствие инкриминирует ему госизмену и поддержку самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Все обвинения в свой адрес он отвергает и заявляет о своей невиновности. Максимальное наказание по вменяемым ему обвинениям предусматривает до 15 лет лишения свободы.