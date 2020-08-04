В Нидерландах девушка вошла в состав мужской футбольной команды

https://static.news.ru/photo/8edff7f2-d67f-11ea-8afb-fa163e074e61_660.jpg Эллен Фоккема (слева; архивное фото) Фото: vv Foarut/facebook.com

В качестве эксперимента Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил футболистке Эллен Фоккеме выступить за мужской клуб «Фоарут». Об этом сообщила пресс-служба KNVB.

Девушке сейчас 19 лет, а её команда находится в четвёртом по силе футбольном дивизионе Нидерландов.

Здорово, что я могу продолжить играть в этой команде. Я играю с этими ребятами с пяти лет, и мне было жаль, что я не смогу играть с ними вместе в следующем году. Я спросила клуб, возможно ли что-то сделать, и мы вместе отправили запрос в KNVB, — рассказала Фоккеме.

Девушка также сообщила, что её партнёры по команде тоже очень обрадовались решению союза.

В Нидерландах юноши и девушки тренируются и играют в одной команде до 19 лет. После мужчины уходят в мужские клубы, чтобы выступать в категории А, а девушки продолжают выступать либо с мужчинами, либо с женщинами в категории Б. Результаты данного эксперимента могут дать возможность девушкам выступать в категории А в одной команде с мужчинами.

Как писал NEWS.ru, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил в отставку генерального директора самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталия Шашкова и спортивного директора команды Геннадия Голубина.