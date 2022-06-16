В неопломбированном вагоне: зачем Шольц, Макрон и Драги приезжали в Киев Лидеры Германии, Франции и Италии поддержали стремление Украины вступить в ЕС. Но этим дело и ограничилось

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Марио Драги, Клаус Йоханнис (слева направо)

Ведущие игроки ЕС — Германия, Франция и Италия — поддерживают желание Украины вступить в ЕС. Об этом на совместной пресс-конференции в Киеве заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги. Рано утром 16 июня они прибыли в столицу Украины ночным спецпоездом из польского города Жешув. СМИ облетели кадры из купе, где европейские лидеры «на троих» едут на встречу с украинским главой Владимиром Зеленским. Немецкий таблоид Bild попытался добавить интриги, отметив, что четвертому из этой президент Румынии Клаус Йоханнис. Однако ему якобы «не хватило билета» и пришлось добираться до Киева своим ходом. Уже на месте он присоединился к «евротройке» старших партнеров по ЕС. Дипломатический десант выразил «твердую солидарность с Украиной», пообещав поддержать заявку Киева о получении статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако в Киеве явно ждали от евроделегации (и конкретно от Германии) большего, признают эксперты.

Визит под звуки сирены

О том, что совместному визиту быть, накануне написали все европейские СМИ. Но официально его до последнего не подтверждали ни в Берлине, ни в Париже, ни в Риме — «по соображениям безопасности». Как передавал с места событий корреспондент агентства dpa, высоких гостей в Киеве дважды встретила воздушная тревога (первая из них продолжалась не меньше получаса), однако спускаться в бомбоубежище немцу, французу и итальянцу все же не пришлось. Первым делом они посетили разрушенный боевыми действиями Ирпень под Киевом, а оттуда отправились в президентскую резиденцию, где политиков ждал Зеленский. Переговоры продолжались несколько часов, после чего Шольц, Макрон, Драги и Йоханнис вместе с президентом Украины вышли к журналистам.

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги

Европейские лидеры публично огласили решение, на которое рассчитывали в Киеве. На предстоящем саммите ЕС в Брюсселе 23–24 июня они готовы от имени своих стран дать зеленый свет украинской заявке, которая была подана в конце февраля и рассматривается в экстренном порядке. То же самое касается и притязаний Молдавии. Уже завтра, 17 июня, заключение по ним вынесет Еврокомиссия (как ожидается, оно будет положительным, но это только первый шаг). Ранее в кулуарах Брюсселя говорили, что немцы и французы все еще колеблются и не готовы предоставить Украине официальный статус страны — кандидата на вступление в ЕС. Однако Шольц и Макрон развеяли эти слухи.

Германия выступает за положительное решение в пользу Украины. Украина принадлежит к европейской семье. Это касается и Республики Молдова, — отметил Шольц.

По информации Die Welt, немецкий канцлер «передумал в последнюю очередь», что означает в каком-то смысле «исторический разворот Германии». Впрочем, пока это лишь символический жест. Как уточнил Макрон, возможное предоставление Украине статуса страны-кандидата «будет сопровождаться дорожной картой, а также учитывать ситуацию на Западных Балканах». В переводе с дипломатического языка это означает, что Украине предстоит путь реформ и до реального вступления в ЕС еще далеко. Тем более что годами ждут своей очереди Северная Македония, Албания, Сербия, Черногория (не говоря уже о Турции), давно получившие кандидатский статус.

Накануне Spiegel online сообщал, что балканские республики крайне «ревниво» смотрят на преференции для Киева. Впрочем, для того чтобы Украину признали кандидатом, необходимо согласие всех 27 членов ЕС. И вовсе не факт, что на следующей неделе европейские лидеры смогут прийти к единому мнению. Кстати, президент Румынии был единственным, кто упомянул и о заявке Грузии. Судя по всему, у Тбилиси меньше шансов, чем у Киева и Кишинева, о чем NEWS.ru накануне рассказал источник в Брюсселе.

Опоздавший поезд канцлера

Как сообщает Spiegel online, в Киеве Зеленский «потребовал от европейских лидеров ввести эмбарго на российский газ» (но, судя по всему, не получил от них конкретных заверений). Но главное, на что надеялась украинская сторона, — это дополнительные поставки оружия. Макрон объявил, что дополнительно отправит на Украину шесть артиллерийских гаубиц. Шольц «также заверил Украину в дальнейших поставках вооружений, но не взял на себя никаких конкретных обязательств».

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский (слева на право)

Он напомнил, что украинские военные уже проходят обучение на самоходных бронированных гаубицах PzH 2000 и зенитных самоходных установках Gepard. Канцлер ФРГ также подтвердил, что передаст Киеву специальный радар Cobra и передовые зенитно-ракетные комплексы Iris-T, «которые могут защитить от авиаударов целый большой город». Правда, украинцы рассчитывали получить от немцев Iris-T уже к 1 июня, а теперь выясняется, что партия прибудет в лучшем случае через несколько месяцев. Кроме того, вместо четырех реактивных систем залпового огня Mars II Берлин готов передать украинцам только три.

Но мы поставим Украине не только системы залпового огня, но и ракеты — а именно несколько сотен ракет, — оправдывалась ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Все последние недели и месяцы Шольц испытывает огромный прессинг. Эксперты признают: на поставки тяжелых вооружений Киеву он согласился только под давлением Вашингтона. И то до сих пор на Украину дошли «только боеприпасы и легкое оружие». Со всех сторон канцлера ФРГ обвиняют в нерешительности на киевском направлении.

Политика Шольца — одни сплошные полумеры. Он не выполняет обещаний по поставкам тяжелых вооружений Украине. В настоящее время Великобритания, Норвегия, Польша, Чехия, Словакия и многие другие страны снабжают Киев тяжелым вооружением. И только из Германии, крупнейшей экономической державы Европы, еще не поступило ничего подобного. Шольц демонстрирует лавирование между тем, чего ждут от него в НАТО, и вялыми настроениями внутри фракции социал-демократов, — считает профессор берлинского отделения Высшей школы коммерции Йорг Химмельрайх.

К визиту Шольца на Украину с самого начала было приковано особое внимание. Как известно, он давно получил приглашение, однако в апреле между Берлином и Киевом разразился дипломатический скандал. Украинские власти демонстративно отказались принять президента Германии, а в прошлом — главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Социал-демократу поставили в вину давние конструктивные связи с Москвой, за которые теперь приходится оправдываться всем его высокопоставленным однопартийцам. Источники в федеральной канцелярии признавали: господин Шольц пребывает «в недоумении» и, похоже, не сможет в ближайшее время посетить в Киев, коль скоро там отвергли главу республики.

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press Олаф Шольц, Владимир Зеленский (слева направо)

Все это время масло в огонь подливал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, известный эпатажным дипломатическим стилем. Якобы он назвал Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» — это слова, произнесенные Мельником или приписываемые ему агентством dpa, не процитировал только ленивый. Сам же немецкий канцлер уклончиво говорил, что не хочет ехать в Киев «только ради ярких фото».

После того как Шольц побывал в Киеве фактически с пустыми руками, у оппонентов канцлера появится новый повод упрекнуть его в «мягкотелости» и отсутствии стратегического видения.

Похоже, поезд канцлера прибыл в Киев с опозданием на шесть недель, — считает политический колумнист Spiegel online Александр Нойбахер.

Все чаще раздаются голоса, что при Шольце Германия и вовсе рискует потерять роль локомотива европейской политики и дипломатии. Впрочем, очевидной замены ей, как показал киевский вояж, пока нет.