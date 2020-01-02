https://static.news.ru/photo/a8844cee-2d65-11ea-99a8-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Критика со стороны бывших властей страны газового контракта с Россией — не что иное, как лицемерие. Такую позицию обнародовал исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Он отметил, что критика действующей власти от оппозиционных политиков — «это нормально», но перед тем, как это делать, лучше «спросить у тех, кто разбирается в предмете».

Если вы считаете, что должны быть больше объёмы, критикуйте тех, кто допустил строительство «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Если вы считаете, что не нужно было идти ни на какие компромиссы, то критикуйте тех, кто не выполнил задание сделать Украину независимой от импорта газа, — написал Витренко в Facebook.

Критика должна быть объективной, подчеркнул он.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что новый контракт Киева и Москвы по транзиту российского газа в Европу не является победой. При этом, как писал NEWS.ru, возглавляемая им партия «Европейская солидарность» потребовала запретить прямые поставки газа на Украину.