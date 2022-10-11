В Мюнхене хотят отменить концерт Уотерса из-за слов об Украине Власти Мюнхена хотят отменить концерт основателя Pink Floyd Уотерса из-за слов об Украине

Фото: Социальные сети

Власти Мюнхена намерены отменить концерт одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Причиной стала позиция музыканта по Израилю и Украине. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung. В конце сентября Польша уже отменила концерты Уотерса из-за того, что он заявил, будто бы Украиной правят «радикальные националисты».

По информации издания, бургомистр Мюнхена Дитер Райтер был «очень раздражен» тем, что концерт планировался компанией Olympiapark München Gesellschaft (OMG) без его ведома. Ранее Уотерс выступал в мюнхенском Олимпийском зале в 2018 году и уже тогда Райтер заявлял, что музыкант не является «желанным гостем» баварской столицы, поскольку поддерживает антиизраильское движение BDS, что означает «Бойкот, диверсии и санкции». С помощью этих действий участники движения хотят подтолкнуть Израиль к прекращению оккупации палестинских территорий.

В OMG тогда пояснили, что городские власти в судебном иске хотели добиться запрета сдавать городские помещения BDS и их сторонникам, однако иск был проигран и отказать Уотерсу в контракте на запрошенный концерт было нельзя.

Теперь, согласно информации издания, бургомистр вновь надеется помешать выступлению музыканта. Свои действия он намерен объяснить недавними заявлениями Уотерса о конфликте на Украине.

Роджер Уотерс продолжает играть на клавишах антисемитских стереотипов, в том числе на своих концертах, — цитирует газета руководителя Мюнхенского городского управления по вопросам демократии Мириам Хайгл.

Она полагает, что музыкант распространяет теории заговора о событиях на Украине. Этот фактор делает его концерты на городской площадке «невыносимым» явлением.

Ранее Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире. Он подчеркнул, что «полностью подконтрольные» американские СМИ накачивают людей различными нарративами, например, о том, что Россия и Китай «плохие», а США — «хорошие».

При этом в конце сентября Уотерс разместил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Он поинтересовался в обращении, хочет ли российский лидер завершения конфликта на Украине, и призвал объяснить свою позицию на этот счет.