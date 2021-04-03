В многоэтажном доме Тбилиси прогремел взрыв

https://static.news.ru/photo/28d8cbf4-953e-11eb-b92a-96000091f725_660.jpg Фото: საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური / Emergency Management Service/facebook.com

В многоэтажном доме района Лило на окраине Тбилиси прогремел взрыв. По предварительным данным, он случился из-за утечки газа.

Мы живём неподалёку, услышали очень сильный грохот. Говорят, взрыв произошёл из-за газа. Моментально приехали полицейские, скорая, пожарные. О пострадавших и жертвах ничего не знаем, — сообщил РИА Новости очевидец.

В данный момент происходит эвакуация жильцов. Существует опасность обрушения здания.

По данным телекомпании «Рустави 2», эпицентр взрыва находится в квартире пожилой женщины. Во время инцидента она выпала с четвёртого этажа и позже скончалась в больнице. По сведениям спасателей, больше никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, в Соломенском районе Киева (Жуляны) в результате мощного взрыва газа оказались разрушены два частных дома. Под завалами могут находиться люди. В результате инцидента разрушен также гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов. По предварительной информации, взрыв произошёл при установке газового оборудования. На месте происшествия проходят спасательные работы.