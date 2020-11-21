В МИД Франции рассказали о гумпомощи Карабаху

https://static.news.ru/photo/629dadaa-2cde-11eb-8d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Французская сторона по инициативе президента Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана предпринимает усилия, направленные на оказание гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха.

В частности, в Армению была направлена группа хирургов и передано медико-хирургическое оборудование. Кроме того, организуется несколько гуманитарных рейсов, первый из которых прибыл в Ереван 22 ноября. Доставлен мобильный медпункт, рассчитанный на 500 пациентов, одеяла и гигиенические комплекты.

Второй рейс запланирован на 27 ноября. В него будут включены грузы, предоставленные гуманитарными организациями и фондами, а также государственные средства и пожертвования Фонда Азнавура и Всеармянского благотворительного союза.

Кроме того, Париж будет оказывать поддержку гуманитарным организациям и учреждениям ООН, которые работают в Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.

Как писал NEWS.ru, 21 ноября в Карабах прибыл первый гумконвой из России. Пять КамАЗов доставили 45 тонн строительных материалов. Это позволит в краткие сроки приступить к выполнению восстановительных работ.