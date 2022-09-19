В ЛНР сотрудника ОБСЕ приговорили к тюремному сроку за госизмену Верховный суд ЛНР приговорил переводчика ОБСЕ Петрова к 13 годам тюрьмы за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил переводчика Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за госизмену, передает РИА Новости. Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Известно, что в апреле этого года в Донбассе задержали несколько наблюдателей миссии ОБСЕ, у них обнаружили документы, подтверждающие их связь с Минобороны Украины.

Признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, — зачитала приговор судья.

В тот же день Верховный суд ЛНР приговорил помощника по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за аналогичную статью.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Подмосковье по делу о госизмене задержан сотрудник оборонного завода. По данным силовиков, топ-менеджер авиапредприятия передал на Украину фотографии чертежей боевой авиационной техники.