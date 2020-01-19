https://static.news.ru/photo/a25c15aa-3acf-11ea-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поліція Києва/facebook.com

Полиция Киева задержала 11 человек, напавших на участников ежегодного антифашистского марша.

Как сообщает ТАСС, группа радикально настроенных людей бросила петарды в участников акции, которые после окончания марша шли к фуникулёру. О пострадавших не сообщается.

Задержанные были доставлены в управление полиции.

Антифашистская акция, приуроченная к годовщине убийства журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, прошла в первой половине дня в центре Киева. В мероприятии приняли участие около двух десятков человек. Люди несли плакаты «Прочь фашизм! Прочь капитализм», а также «Права человека — будущее Украины».

Адвокат и левый активист Станислав Маркелов погиб 19 января 2009 года в центре Москвы. Журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, бравшая у него интервью в тот момент, попыталась задержать убийцу, который выстрелил в неё, отчего она позже скончалась в больнице.

В Москве акция памяти собрала более 1400 человек. К антифашистам решили присоединиться противники изменения конституции, которые считают предложенные президентом Владимиром Путиным поправки «государственным переворотом», а также участницы «СоцФем Альтернативы», писал NEWS.ru.