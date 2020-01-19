Полиция Киева задержала 11 человек, напавших на участников ежегодного антифашистского марша.
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Задержанные были доставлены в управление полиции.
Антифашистская акция, приуроченная к годовщине убийства журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, прошла в первой половине дня в центре Киева. В мероприятии приняли участие около двух десятков человек. Люди несли плакаты «Прочь фашизм! Прочь капитализм», а также «Права человека — будущее Украины».
Адвокат и левый активист Станислав Маркелов погиб 19 января 2009 года в центре Москвы. Журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, бравшая у него интервью в тот момент, попыталась задержать убийцу, который выстрелил в неё, отчего она позже скончалась в больнице.
В Москве акция памяти собрала более 1400 человек. К антифашистам решили присоединиться противники изменения конституции, которые считают предложенные президентом Владимиром Путиным поправки «государственным переворотом», а также участницы «СоцФем Альтернативы», писал NEWS.ru.
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