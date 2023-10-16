Кулеба призвал Запад не отвлекаться на Израиль

Фото: Kay Nietfeld/dpa//Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Кризис на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание западных стран от Украины, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главой ОБСЕ Буяром Османи. При этом он добавил, что ни в одном из конфликтов нельзя проиграть.

Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть. <...> Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что все взаимосвязано, — сказал Кулеба.

Ранее министр возмутился, что Берлин никогда не испытывал ощущения вины перед Киевом, и признался, что пытался пробудить чувство ответственности у властей Германии. По его словам, в Берлине испытывают вину за исторические события перед Россией и еврейским населением, но не перед украинским народом.

Также Кулеба признался, что лично просил главу Госдепа США Энтони Блинкена вернуть на Украину «Макдоналдс». Министр звонил американскому госсекретарю и требовал объясниться за «непорядок». Он назвал закрытие сети быстрого питания несправедливым и подчеркнул, что ее присутствие в любой стране можно считать сигналом инвесторам, что там можно работать.

После этого в одном из заведений сети в Киеве Кулеба встречался с Блинкеном. Там он признался, что в студенчестве похмелялся в ресторанах фастфуда.