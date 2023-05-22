В Киеве намерены лишить Брежнева звания почетного гражданина Киевские депутаты 25 мая решат вопрос о лишении Брежнева статуса почетного гражданина

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Леонид Брежнев

Депутаты администрации Киева рассмотрят вопрос о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на заместителя главы Киевсовета Владимира Бондаренко. Вопрос будет решен на заседании 25 мая, в этот день могут лишить званий и других советских политических деятелей.

Видимо, что накануне Дня Киева, традиционно отмечаемого ежегодно в последнее воскресенье мая, звания почетного гражданина города лишат не только Брежнева, но и других представителей компартийно-советской номенклатуры, — заявил Бондаренко.

Вопрос был в повестке заседания Киевсовета еще 18 мая, но его перенесли, чтобы принять комплексное решение.

9 января первый заместитель мэра украинского города Каменское Александр Чернышев заявил, что в бюджете нет денег для сноса памятника своему земляку — генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу. Чиновник объяснил, что деньги в первую очередь направляются на обеспечение территориальной обороны, а также других служб, которые обеспечивают жизнь в городе.

В ноябре 2022 года городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону. Мэр украинской столицы Виталий Кличко поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.