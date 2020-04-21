В Италии смягчение карантинных мер начнётся 4 мая

https://static.news.ru/photo/592f0696-839d-11ea-9063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta / Ipa/Global Look Press

Власти Италии в конце этой недели расскажут о планах постепенного ослабления карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, связанные с режимом чрезвычайной ситуации ограничения начнут снимать с 4 мая, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

Он пояснил, что власти намерены действовать на основе национального плана, учитывающего территориальные особенности.

Хотел бы я сказать: давайте всё откроем. Немедленно. Мы начинаем завтра утром... Но такое решение было бы безответственным, — написал политик в посте в Facebook.

Конте отметил, что единовременное снятие всех ограничений привело бы к бесконтрольному росту числа заражений коронавирусом и свело бы на нет все предпринятые усилия по сдерживанию пандемии.

20 апреля итальянские власти впервые зафиксировали снижение числа пациентов с коронавирусом. В целом на Апеннинах было выявлено более 181 тысячи заражённых COVID-19, писал NEWS.ru.