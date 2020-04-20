Число больных COVID-19 впервые уменьшилось в Италии

https://static.news.ru/photo/37d7937c-8330-11ea-bd32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tino Plunert/ZB/Global Look Press

Итальянские власти впервые зафиксировали снижение числа пациентов с коронавирусом. Лечение проходят более 108,2 тысячи человек — на 20 больных меньше, чем в прошлые сутки.

По информации «Интерфакса», за минувшие сутки умерли 454 пациента, 1822 человека выздоровели. При этом число подтверждённых диагнозов выросло на 2256 — впервые с начала итальянской эпидемии нагрузка на медучреждения снизилась.

В издании уточнили, что в Италии выявили более 181,2 тысячи заражённых коронавирусом. Умерли около 24,1 тысячи пациентов, выздоровели почти 49 тысячи человек с COVID-19. Более 2,5 тысячи итальянцев остаются в реанимации.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в мире приблизилось к 2,4 миллиона человек, увеличившись на 58 тысяч пациентов за сутки. Погибли 164 тысячи заболевших, выздоровели более 615 тысяч.