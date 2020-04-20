Учёные устали опровергать лабораторное происхождение коронавируса

https://static.news.ru/photo/e9bf510a-8304-11ea-a6d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Слухи о лабораторном происхождении коронавируса нового типа (COVID-19) до сих пор вводят в заблуждение мировую общественность. Исследователи «устали» опровергать появление инфекции «в пробирке». По их словам, полученная информация говорит о «естественных» причинах вспышки.

Обнаруженные мутации, скорее всего, также произошли в природных условиях. В организме человека или животных, пишет портал Science Alert. Интерес к теме подогревает разведка Соединённых Штатов Америки. Силовики пытаются выяснить истинное происхождение COVID-19 и несколько раз обвинили Китай в искусственно созданной эпидемии.

Все доказательства до сих пор указывают на то, что вирус COVID-19 является естественным производным, а не искусственным, — заявил иммунолог Найджел Макмиллан из Института Здоровья Мензиса в Квинсленде (Австралия).

Такой же точки зрения придерживается Пекин. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что вопрос о происхождении коронавируса является научным и не должен политизироваться. По его словам, большинство экспертов и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не обнаружили доказательств того, что вирус был создан в лаборатории.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи. В России на 20 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, поправились 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи отмечены в 76 регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.