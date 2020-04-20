Россия стала второй страной в мире по тестированиям на коронавирус

https://static.news.ru/photo/6ce21b3c-82fe-11ea-b57a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская Федерация вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

По её данным, выполнено уже 2,053 млн исследований.

В России один из самых больших охватов в мире тестированием населения, — сказала Голикова.

Также замглавы кабмина отметила, что в стране есть планы по созданию вакцины. Над её разработкой трудятся специалисты Российской академии наук, Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и других ведомств.

По состоянию на 20 апреля в России уже более 47 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 405 человек скончались, около 3,5 тысячи выздоровели.

В целом в мире заболели более 2,38 млн человек, свыше 164 тысяч умерли, почти 615,5 тысячи выздоровели.

Как писал NEWS.ru, Голикова также сообщила, что средний возраст инфицированных коронавирусом в России составляет 47,9 года у женщин и 44,7 года у мужчин.