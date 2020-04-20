Власти Китая опровергли лабораторное происхождение COVID-19

https://static.news.ru/photo/81feac8e-82f3-11ea-9f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Global Look Press

Доказательств того, что коронавирус имеет лабораторное происхождение, нет. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в ответ на гипотезу французского учёного Люка Монтанье о том, что COVID-19 был создан искусственно.

Дипломат подчеркнул, что вопрос о происхождении коронавируса является научным и не должен политизироваться. По его словам, большинство экспертов и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не обнаружили доказательств того, что вирус был создан в лаборатории, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российский вирусолог Александр Бутенко допустил возможность создания COVID-19 искусственным путём. При этом он отметил, что сейчас мир столкнулся с природно-очаговым заболеанием.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели – свыше 615 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли – 405.