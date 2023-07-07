В Италии отменили решение суда по делу Артема Усса Суд в Италии отменил решение об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса

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Артем Усс

Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, сообщает агентство ANSA со ссылкой на инстанцию. Это связано с тем, что сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса находится за пределами национальной территории Италии.

По информации агентства, судьи отменили также меру пресечения. Они получили официальное уведомление Минюста о том, что российский предприниматель покинул страну. Расследование по факту побега из-под домашнего ареста в Милане Усса, обвиняемого США в том числе в контрабанде нефти из Венесуэлы, продолжается.

Артема Усса арестовали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Прокуратура Соединенных Штатов обвинила его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках.

В марте 2023 года стало известно, что Усс сбежал из-под домашнего ареста. По данным итальянской газеты La Stampa, он сломал электронный браслет и вышел из квартиры. К моменту приезда карабинеров он успел скрыться. За два дня до этого суд одобрил экстрадицию сына российского чиновника в США по делу об отмывании денег и обходе санкций.