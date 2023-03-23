Сын Усса сбежал от экстрадиции в США: как это удалось, в чем его обвиняют Артём Усс скрылся от следствия в Италии, где его задержали осенью 2022 года по запросу США

Фото: Социальные сети Артёма Усса

Артём Усс

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём сбежал из-под домашнего ареста в Милане, пишет итальянская газета La Stampa. По данным издания, он сломал электронный браслет и вышел из квартиры. Когда на место прибыли карабинеры, он уже скрылся. За два дня до этого суд одобрил экстрадицию сына российского чиновника в США по делу об отмывании денег и обходе санкций. Что известно об Артёме Уссе и его делах — в материале NEWS.ru.

Что за дело против Артёма Усса?

Сын красноярского губернатора Артём Усс был задержан в аэропорту Милана 17 октября 2022 года, когда собирался вылетать в Турцию по запросу Минюста США. Сразу экстрадировать его в Штаты не получилось, так как он отказался давать своё согласие на это. Через месяц Усса-младшего перевели под домашний арест по ходатайству защиты. Адвокат Виничо Нардо утверждал, что у его доверителя есть местожительство в Милане.

Американские власти обвиняют сына красноярского губернатора и его предполагаемых сообщников в незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти в обход санкций, а также в отмывании денег.

Кого еще подозревают

Кроме Усса-младшего, в Германии был задержан другой подозреваемый по этим делам россиянин — Юрий Орехов. Суды в европейских странах должны были решать вопрос об их экстрадиции в США.

Судя по материалам федерального суда Бруклина (Нью-Йорк), помимо Орехова и Усса подозреаемыми являются некие Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также нефтетрейдеры из Венесуэлы Хуан-Фернандо Серрано Понсе и Хуан-Карлос Сото.

По версии Минюста США, Орехов был совладельцем и директором зарегистрированной в Германии частной компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), занимающейся торговлей промышленным оборудованием и сырьевыми товарами. Другим владельцем NDA GmbH, считает американский Минюст, выступал Артём Усс.

Кузургашева, по данным властей Америки, занимала должность гендиректора одной из подставных компаний, а также работала в NDA GmbH.

Фото: Michael A. McCoy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Министерство юстиции США

Как видит всю схему Минюст США

Орехов и Кузургашева, как говорится на сайте американского Минюста, используя NDA GmbH как подставную фирму, закупили «чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения у американских производителей, включая передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других космических военных применениях». Эти товары, по версии властей США, были отправлены в РФ, в том числе подсанкционным компаниям «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», якобы работавшим на российский оборонный сектор и контролируемым Телегиным и Туляковым.

В Едином государственном реестре юридических лиц есть зарегистрированное в Ставрополе ООО «Абтроникс», которое занимается производством элементов электронной аппаратуры. Ранее его учредителем выступал предприниматель Тимофей Телегин, сейчас 100% активов компании принадлежат Алёне Телегиной, которая является директором предприятия.

Также Минюст считает, что Орехов и Усс могли «использовать NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую олигархом, находящимся под санкциями, и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекине». Серрано Понсе и Сото, по версии следствия, выступили посредниками в сделках на миллионы долларов «через сложную группу подставных компаний и банковских счетов для сокрытия транзакций».

В России Артёма Усса также объявили в розыск по подозрению в отмывании денежных средств (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ ). Суд в Москве заочно выдал санкцию на его арест.

Фото: Евгений Самарин/РИА Новости Сотрудники ПАО «Компания «Сухой»» Объединенной авиастроительной корпорации в одном из цехов по сборке самолета Т-50 (Су-57)

Что грозит Уссу и другим фигурантам

В случае признания виновными подсудимым в США грозит до 30 лет лишения свободы, заявляли в Минюсте США. В России — до семи лет заключения и штраф до 1 млн рублей.

21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, в январе Усс обращался к суду в Италии с просьбой выслать его в Россию.

Что известно об Артёме Уссе

Сын губернатора Красноярского края родился 22 апреля 1982 года и, как писал «Коммерсант», в 2004 году окончил юрфак Сибирского федерального университета (СФУ), а в 2008 году — МГИМО. В 2014–2019 годах он владел компанией «Сибирская земля», занимавшейся операциями с недвижимостью. В 2015–2016 годах был совладельцем финансовой фирмы «СМ.Сити» и строительного предприятия «Новый город». Позднее возглавлял представительство рекламного агентства SAA Swiss Avia AG.

По данным Единого госреестра юрлиц, Уссу-младшему принадлежит 38,7% компании «Сибуголь», зарегистрированной в Красноярском крае. В интервью YouTube-каналу «Редакция» губернатор Александр Усс заявлял, что его сын является бенефициаром «небольшого угольного разреза», который добывает около 2 млн тонн бурого угля.

По данным итальянского издания Il Comizio, Усс-младший может быть совладельцем отеля на побережье Сардинии. По другой версии, в Италии он через подконтрольную фирму может владеть двумя гостиницами.

Фото: Социальные сети Отель на побережье Сардинии

Что известно про Александра Усса

Александр Усс находится на посту главы Красноярского края с 2018 года. В своём регионе он является политическим долгожителем. С 1993 года он был членом Совета Федерации, в 1995–1997 годах — вице-губернатором края, с 1998 по 2017 года являлся главой законодательного собрания региона. В 2002 году баллотировался на должность губернатора Красноярского края, но проиграл во втором туре Александру Хлопонину.

В 2021 году он попал в последнюю группу рейтинга Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», заняв 63-е место из 85. В том же году Александр Усс попал в список аутсайдеров по уровню доверия губернаторам.

В отношении Усса звучало много критики. В частности, поднимался вопрос о возможном наличии у него гражданства Германии. В этом его заподозрил депутат Госдумы Денис Парфёнов, который направил запрос в администрацию президента. Сам губернатор Красноярья наличие гражданства ФРГ и вида на жительство в этой стране отрицает.

Помимо губернаторского, Усс занимает пост президента Сибирского федерального университета (СФУ). В 2020 году Счётная палата выявила там 39 нарушений финансовой дисциплины на общую сумму более 1 млрд рублей. После того как Усс стал губернатором, основным подрядчиком работ для СФУ стало ООО «Управляющая строительная компания „Сибиряк“». В январе 2021 года в офисе компании прошли обыски. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по подозрению в хищениях около 113 млн рублей.