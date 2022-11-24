В Испании сообщили о «трагической ситуации» для властей на Украине Rebelión: для властей на Украине в преддверии зимы складывается трагическая ситуация

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Для властей Украины в настоящее время складывается трагическая ситуация. Такое мнение выразил в статье для испанского издания Rebelión Фабрицио Казари. Он отметил, что официальный Киев уверенно заявляет о победе, но при этом половина страны «завалена снегом, электричества нет, воды мало».

При этом Казари уверен, что настоящая трагедия впереди, поскольку «генерал зима» начнет наносить свои основные удары с декабря по март. Что касается украинской армии, то она, по мнению автора, дезорганизована и заходит лишь в те зоны, которые ранее оставили ВС РФ.

Помощи осталось мало, мировой экономический кризис не позволяет оказывать большую поддержку, правительства США и ЕС уже устали от высокомерия Зеленского и не готовы идти на большие жертвы, — резюмировал Казари.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности. Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.