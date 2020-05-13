В Исландии рассказали о готовности принять иностранных туристов в июне

https://static.news.ru/photo/9e1b0fb4-94de-11ea-aa4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angela to Roxel/Global Look Press

Власти Исландии рассчитывают начать снимать ограничения на въезд туристов из-за рубежа не позднее 15 июня, сообщили в правительстве страны.

По прибытии путешественникам, вероятно, придётся выбрать между тестированием на коронавирус или двухнедельным карантином. Все попадающие на территорию государства также должны будут использовать официальное приложение для отслеживания их передвижений во время пребывания, передаёт CNN.

Исландская стратегия крупномасштабного тестирования, отслеживания и изоляции уже доказала свою эффективность. Мы хотим использовать этот опыт создания безопасного места для тех, кто хочет сменить обстановку после тяжёлой весны, — пояснила министр туризма.

С января жители Исландии, прибывающие из районов «высокого риска», должны пройти обязательный двухнедельный карантин. Поскольку страна оставила свои шенгенские границы открытыми во время пандемии, с 24 апреля правило было распространено и на всех остальных путешественников. В мае в Исландии зарегистрировали три случая заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, 102-летней Хельге Гудмундсдоттир удалось излечиться от COVID-19. Женщина прошла карантин в доме престарелых в Западных фьордах.