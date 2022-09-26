Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся

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Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации можно считать состоявшимся, так как явка превысила необходимую для этого отметку в 50%, передает РИА Новости со ссылкой на главу избирательной комиссии региона Марину Захарову. 25 сентября ЦИК Донецкой и Луганской народных республик признал референдумы состоявшимися, явки в этих регионах превысили 70%.

По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории РФ. Итого мы имеем более 25 тысяч, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учётом зарубежных избирательных участков, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что власти США в ближайшие дни объявят о новых антироссийских санкциях в ответ на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Представитель Белого дома Джейк Салливан подчеркнул, что лидеры стран «Большой семерки» предупредили Москву о последствиях присоединения украинских территорий.

25 сентября Сербия сообщила, что не признает итоги референдумов о вхождении в состав РФ вышеперечисленных регионов. По мнению главы МИД Сербии Николы Селаковича, это «противоречит государственным и национальным интересам».