В Германии зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки выросло на 80 430, что стало очередным максимумом за всё время пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института вирусологии имени Роберта Коха. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 ноября, когда за день выявили 75 961 случай заболевания.

Согласно статистике Института вирусологии имени Роберта Коха, от последствий заражения коронавирусом за последние 24 часа в ФРГ умерли 384 пациента.

Всего с начала эпидемии инфекция была обнаружена у 7 661 811 жителей страны. Общее количество летальных исходов составляет 114 735, выздоровели более 6,2 млн.

Кроме того, согласно предварительным результатам специальной оценки Федерального статистического ведомства Германии, годовой показатель смертности в ФРГ впервые с 1946 года превысил отметку в 1 млн человек и составил 1 016 899.

Ранее новый рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией был зафиксирован в США. За сутки в стране зарегистрировали не менее 1,13 млн новых заболевших COVID-19. Однако в реальности окончательное число заражений может стать ещё значительнее, так как на момент подсчёта не все американские штаты успели предоставить данные по заболеваемости.