В США установлен новый рекорд по числу заражённых коронавирусом

В США зафискирован новый рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили Reuters. Там за сутки зарегистрировали не менее 1,13 млн новых случаев COVID-19, что в агентстве назвали новым мировым рекордом. Однако в реальности окончательное число заражений может стать ещё значительнее, так как на момент подсчёта не все американские штаты успели предоставить данные по заболеваемости.

Признаков замедления распространения контагиозного «омикрон»-штамма не наблюдаются, — говорится в публикации.

Также, в соответствии со статистикой, озвученной агентством,в стране также было зафиксировано рекордное количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.

Прошлый рекорд также был зарегистрирован в Соединенных Штатах — в начале января в государстве обнаружили более одного миллиона случаев за сутки.

Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 15 830 новых случаев. Из них 14,1% заболевших не имели клинических проявлений инфицирования.

Сроки окончания пандемии коронавируса по всему миру уже начинают просматриваться, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро. По его словам, в ближайшие три месяца ситуация в области глобального здравоохранения будет оставаться тяжёлой.