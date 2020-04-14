В Германии задержали планировавших теракт выходцев из Таджикистана

Сотрудники полиции немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия утром 15 апреля арестовали четырёх выходцев из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта.
Предполагаемый главарь банды, 30-летний Равсан Б. находится под стражей с 2019 года, когда у него было найдено оружие,
Следователи федеральной прокуратуры в Карлсруэ считают, что задержанные принадлежат к ячейке ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация), они контактировали с боевиками, находящимися в Сирии.
Возможными целями террористов журнал называет американские организации в Германии и людей, критикующих ислам. Задержанные заказывали в Сети компоненты для создания взрывного устройства.
В Египте предотвратили теракты, которые готовились на Пасху 19 апреля. Полиция ликвидировала подозреваемых, писал NEWS.ru.
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