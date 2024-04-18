Генпрокуратура подтвердила задержание «российских шпионов» в Германии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы, следует из сообщения на сайте ведомства. По версии следствия, они планировали диверсии на территории страны, чтобы подорвать «усилия Германии по военной поддержке Украины».

Среди задержанных Дитер С. Ему вменяют попытку подрыва, поджога и шпионажа. В ведомстве считают, что мужчина контактировал с «человеком, связанным с российской спецслужбой», с октября 2023 года. Утверждается, что подозреваемый входил в одно из подразделений ДНР с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года. Другой задержанный начал ему помогать с марта 2024 года.

О задержании «российских шпионов» ранее сообщил Spiegel. По данным издания, они следили за военными базами США в ФРГ, а также планировали осуществить теракты на военных транспортных маршрутах. Уточняется, что задержанными оказались 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии и 37-летний русский немец Александр Дж.

В январе в Пензенской области задержали сотрудника режимного предприятия, подозреваемого в работе на спецслужбу Польши. По данным следствия он передавал иностранным спецслужбам секретные сведения об объемах производства в рамках гособоронзаказа в обмен на постоянное место жительства за рубежом.