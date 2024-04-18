Спецслужбы ФРГ задержали двух человек за шпионаж в пользу России

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Полицейские Баварии задержали двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы, а также за подготовку диверсий, сообщает Spiegel со ссылкой на прокуратуру. Как уточняет издание, задержанные следили за военными базами США в ФРГ, а также планировали осуществить теракты на военных транспортных маршрутах.

Предполагается, что они по заказу России выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. На прицеле у них также была немецкая помощь Украине, — говорится в сообщении.

По данным немецкого издания, задержаны 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии и 37-летний русский немец Александр Дж. Журнал утверждает, что целями предполагаемых диверсантов были транспортные маршруты, которые используются для перевозки грузов военного назначения.

Прокуратура ФРГ обвиняет Дитера С. в разведывательной агентурной деятельности и агентурной деятельности в диверсионных целях, Александра Дж. — в агентурной деятельности спецслужб.

Ранее итальянский суд присяжных в Риме приговорил итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Этот приговор стал вторым в отношении военнослужащего. В марте 2023 года военный трибунал в Риме уже признал его виновным и приговорил к 30 годам тюрьмы. Позднее начался апелляционный процесс.