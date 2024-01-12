Житель Пензенской области шпионил в интересах Польши ради переезда ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на спецслужбу Польши

Фото: НАК

В Пензенской области задержали сотрудника режимного предприятия, подозреваемого в работе на спецслужбу Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, мужчина передавал сведения о работе предприятия в обмен на оказание содействия в переезде в иностранное государство.

Федеральной службой безопасности пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области, — сообщили в ФСБ.

Задержанный предоставлял представителям польской спецслужбы секретные сведения об объемах производства в рамках государственного оборонного заказа, рассчитывая получить в обмен постоянное место жительства за рубежом. Противоправные действия мужчины задокументировали.

Против работника предприятия завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

В октябре жителя Южно-Сахалинска задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По данным ФСБ, 57-летний мужчина планировал оказать содействие украинским силовикам из-за негативного отношения к политике российских властей и проведению СВО. Против него завели уголовное дело.