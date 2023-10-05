Жителя Южно-Сахалинска уличили в сотрудничестве со спецслужбами Украины ФСБ задержала жителя Южно-Сахалинска за сотрудничество со спецслужбами Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Южно-Сахалинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщили РИА Новости в ведомстве. Отмечается, что 57-летний мужчина планировал оказать содействие украинским органам, но не успел это сделать. В отношении него возбудили уголовное дело.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего оказать содействие спецслужбам Украины, — говорится в заявлении ФСБ.

В ведомстве утверждают, что подозреваемый решил установить контакт с украинскими спецслужбами на фоне негативного отношения к политике России и проведению военной операции. Отмечается, что он планировал оказать Киеву помощь, которая была бы направлена против безопасности РФ. Уголовное дело возбуждено по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).

Ранее сотрудники ФСБ России задержали жителя Татарстана, подозреваемого в подготовке поджога боевых машин на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. По словам самого 29-летнего мужчины, он получал задания от представителей Вооруженных сил Украины. Против него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.