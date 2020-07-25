В Германии солдатам-геям выплатят компенсацию за дискриминацию

https://static.news.ru/photo/04c61bc6-ce70-11ea-aaaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bundeswehr/facebook.com

Немецкие вооружённые силы готовы выплатить компенсации солдатам-геям, подвергавшимся дискриминации во время службы. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила о подготовке соответствующего законопроекта.

Как передаёт Spiegel, речь идёт о денежных выплатах, а не о льготах или услугах. В первую очередь компенсации получат те, кто оказался перед военным судом за гомосексуальные акты, произошедшие по согласию. Впоследствии геев перестали судить и выгонять из рядов военнослужащих, но им не доверяли руководящие посты.

Законопроект будет готов к сентябрю и коснётся военнослужащих, пострадавших от угнетения до 2000 года — времени, когда солдатам-гомосексуалистам разрешили открыто заявлять о своей ориентации. С 2014 года до службы в вооружённых силах допустили и трансгендеров.

Как писал NEWS.ru, председатель правления свердловской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко пригрозил певцу Филиппу Киркорову ответственностью за скандальный ролик с тельняшкой и голубым беретом. В ролике Киркоров сыграл десантника-гея и, видимо, решил, что это должно быть смешно, написал Бабенко. По его словам, своей выходкой артист опозорил красу и гордость армии. Бабенко добавил, что если Киркоров приедет с концертом в Екатеринбург, то его встретят так, что мало не покажется, и артист запомнит визит в уральскую республику на всю жизнь.