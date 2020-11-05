В Германии провели обыски в связи с венским терактом

https://static.news.ru/photo/b8ae1f32-1ffe-11eb-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

В Германии полиция провела обыски у четырёх человек, которые могли быть связаны с человеком, совершившим теракт в столице Австрии.

Обыски проводились в федеральных землях Гессен, Шлезвиге-Гольштейн и Нижняя Саксония, в жилых домах и офисах. При этом в Федеральном ведомстве по уголовным делам Германии отметили, что упомянутые лица не относятся к числу подозреваемых в совершении теракта, сообщает ТАСС.

Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек, и были ранены ещё 18. Ранее сообщалось, что огонь по людям открыли несколько неизвестных. Один из них был уничтожен, а остальные скрылись.

Позднее стало известно, что уничтоженный террорист — уроженец Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. По версии следствия, он действовал в одиночку. До теракта мужчина уже попадал в поле зрения силовиков, поскольку в числе других исламистов собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. В апреле 2019 года он был приговорён к тюремному сроку за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), но уже через полгода вышел на свободу досрочно.

Как писал NEWS.ru, австрийская полиция задержала 15 подозреваемых в причастности к теракту. Восемь из них ранее уже были судимы за преступления, вязанные с терроризмом, преступления насильственного характера и попытку убийства. В МВД сраны отметили, что следы теракта обнаруживаются и в другой стране, но не уточнили, в какой именно.