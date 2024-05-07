В Германии объявили о запрете георгиевской ленты в преддверии 9 Мая Tagesschau: в Берлине запретили флаг РФ и георгиевскую ленту в День Победы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Правоохранительные органы Берлина объявили о запрете ношения георгиевских ленточек и использования флага России на торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и близ памятников героям ВОВ, передает Tagesschau. Издание отмечает, что запрет также распространяется на пригороды немецкой столицы.

Известно, что соответствующую атрибутику запрещено приносить на советские мемориалы в течение 8 и 9 мая. При этом подчеркивается, что под запретом также оказались символы Z и V, также вне закона оказалось ношение военной униформы. Помимо этого, нельзя петь или проигрывать военные песни. Однако запреты не касаются представителей дипмиссии, официальных лиц и ветеранов.

Как сообщает ТАСС, сложившуюся ситуацию посольство России в ФРГ назвало неприемлемой. В дипмиссии потребовали полной отмены запретов и подчеркнули, что они носят дискриминационный характер и противоречат духу послевоенного примирения народов России и Германии.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что бывшие республики СССР проявляют слабость, пытаясь запретить ношение георгиевской ленты. По его словам, власти этих государств боятся «мягкой силы» РФ.