В Германии назвали тайные требования ЕС к Зеленскому Welt: Шольц, Макрон и Драги убеждали Зеленского договориться с Москвой

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Президент Румынии Клаус Йоханнес, премьер - министр Италии Марио Драги, президент Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц

Лидеры Германии, Франции и Италии в ходе визита в Киев, вероятно, убеждали президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Разговоры на эту тему велись «за закрытыми дверями», сообщает немецкая газета Die Welt.

По данным издания, в Киеве Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги объявили, что поддержат предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, — говорится в публикации.

В издании напомнили, что ущерб, который Германия, Франция и Италия несут из-за последствий кризиса, растет все больше, а компенсировать потери удается все труднее. Затормозился экономический рост, но рекорды ставит инфляция.

В Die Welt предположили, что каждый из европейских визитеров ехал в Киев с собственной повесткой. В частности, Макрон хотел «прояснить свою позицию», которая заключается в скорейшем окончании кризиса. Для Драги было важным показать, что Рим является одним из главных действующих лиц в Евросоюзе.

Но, как и для Макрона, для Драги также важно, чтобы кризис закончился как можно скорее. Ситуация в Италии становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена ​​стабильность страны, — подчеркивается в публикации.

Ранее стало Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза для Украины. Олаф Шольц подчеркнул, что Украина давно является полноценным членом европейской семьи, а потому нужно предоставить ей и официальный статус.