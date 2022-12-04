В ФРГ назвали гарантии безопасности для России АдГ: гарантии безопасности для России должны исключать членство Украины в НАТО

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Тино Хрупалла

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла положительно оценил предложение президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности. Они должны выражаться в обещании гарантировать нейтралитет Украины, отметил он в беседе с Die Welt.

Политик подчеркнул, что давно назревшее предложение исходит из Парижа, а не из Берлина, а это говорит о несостоятельности правящей коалиции в ФРГ. Хрупалла считает, что Москва может сесть за стол переговоров, если Германия и Франция остановят поставки оружия Украине и отменят санкции в отношении России.

Издание также приводит мнение парламентского секретаря фракции Левой партии в бундестаге Яна Корте. Он указал на то, что идею Макрона необходимо изучить и обсудить.

В отличие от правительства ФРГ французский президент, очевидно, размышляет над тем, как можно достигнуть мира и создания эффективной архитектуры безопасности в Европе, — сказал Корте.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать в том числе и гарантии для России. Он обратил внимание на опасения российского лидера Владимира Путина, что НАТО приблизится к границам РФ. Он подчеркнул, что Европа должна учитывать интересы России.