В Европе обеспокоились переменами в Twitter Еврокомиссар Рейндерс обьеспокоился увольнениями в Twitter и снижением контроля контента

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Евросоюз обеспокоен увольнениями, происходящими в компании Twitter, а также снижением контроля сосети за нежелательным контентом. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам переговоров в штаб-сети компании в Дублине. Его слова приводит РИА Новости.

Во время встречи в штаб-квартире Twitter я подчеркнул, что мы ожидаем, что будут выполнены добровольные обязательства, касающиеся соблюдения Закона о цифровых услугах и Регламента о защите персональных данных в ЕС, — сообщил Рейндерс.

По данным Евросоюза, в последнее время Twitter и ряд других социальных сетей заметно снизили рассмтрение уведомлений о публикациях призывов к насилию и ненависти в соответствии с правилами ЕС в данной сфере.

По данным The Financial Times, Twitter закрыл представительство в Брюсселе после увольнения сотрудников, отвечающих за соответствие контента европейским правилам.

Ранее новый владелец компании Twitter Илон Маск на собрании с сотрудниками в штаб-квартире фирмы в Сан-Франциско пообещал больше не сокращать штат компании. Известно, что к настоящему моменту Маск уже уволил более половины сотрудников Twitter. До того, как миллиардер стал владельцем Twiter, в компании работали около 7500 человек. После увольнений и сокращения число сотрудников не превышает 2300.

Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что Илон Маск стал массово увольнять из компании сотрудников отдела продаж. Новая волна увольнений началась 20 ноября. По данным агентства, Маск прибег к такому сокращению, чтобы сбалансировать оставшийся в компании персонал.

Также сообщалось, что сотни сотрудников Twitter решили уволиться после ультиматума Маска, предложившего им работать «долгими часами и с высокой интенсивностью» или же уволиться, получив трехмесячное выходное пособие.