В Эстонии с 11 марта откроются торговые центры

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Власти Эстонии приступают к постепенному снятию ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В частности, в стране с 11 марта вновь начинают работать торговые центры.

Как отметил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, в розничной торговле заняты свыше 50 тысяч людей, и закрытие торговых центров оказало негативное влияние на доходы большинства из них. Глава ведомства считает, что в результате открытия ТЦ в стране снизится волна сокращений, передаёт ТАСС.

Согласно решению, в торговых центрах разрешается открыть все магазины, пункты обслуживания, рестораны и точки общепита. Посетителям рекомендуется соблюдать дистанцию, носить медицинскую маску или прикрывать нос и рот.

При этом кинотеатры, боулинги, казино и детские игровые комнаты по-прежнему останутся закрытыми.

Ранее об ослаблении ограничений заявили власти Гонконга: с 8 мая возобновят работу бары, спортзалы, кинотеатры, салоны красоты. Жители смогут собираться группами до восьми человек. Кроме того, с 27 мая заработают школы, писал NEWS.ru.