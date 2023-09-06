Боррель: ЕС не планирует вводить санкции против Азербайджана

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Евросоюз на сегодняшний день не планирует вводить санкции в отношении Азербайджана, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, Брюссель обеспокоен ростом напряженности вокруг Лачинского коридора. Боррель добавил, что если ситуация не изменится, отношения между Азербайджаном и Евросоюзом могут измениться.

Если не будут предприняты адекватные действия, это может на практике повлиять на отношения Баку с ЕС, — заявил дипломат.

Он также заверил, что ЕС будет добиваться от азербайджанского руководства «безотлагательных действий» в связи с ухудшающейся гуманитарной обстановкой в Карабахе.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявлял, что Баку допускает открытие Зангезурского коридора даже в том случае, если Ереван не станет принимать участие в процессе, согласованном еще в 2020 году. По словам дипломата, если Армения все же откажется от работы на этом направлении, то упустит возможность поправить собственную экономику.

Он также утверждал, что Азербайджан решительно настроен на достижение мира с Арменией. До тех пор в Баку ожидают от Еревана закрепления на бумаге признания территориальной целостности Азербайджана.