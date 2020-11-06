В Дании проведут массовое тестирование на COVID-19 после мутации вируса

https://static.news.ru/photo/47319280-203f-11eb-a9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francis Dean via imago-images.de/Global Look Press

Власти Дании приняли решение о проведении масштабного тестирования на коронавирус жителей семи муниципалитетов в Северной Ютландии после обнаружения мутировавшего COVID-19 среди норок, рассказал представитель оперативного штаба региона Ян Нюбё.

Мы начинаем тестирование завтра, в субботу. Все положительные тесты будут исследованы на предмет мутации, — отметил он.

По его словам, анализы сдадут около 250 тысяч жителей северных муниципалитетов, передаёт РИА Новости.

Днём ранее премьер-министр страны Метте Фредериксен сообщала о локдауне в семи коммунах Северной Ютландии. Власти прекратили работу общественного транспорта и перевели часть школьников на дистанционное обучение. Также закрылись все бары, кафе, рестораны, библиотеки и музеи.

Ранее NEWS.ru писал, что датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

Позднее Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями сообщил, что было выявлено больше 200 случаев передачи человеку мутировавшего COVID-19.