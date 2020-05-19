В Чехии зафиксировали рекордное за месяц число новых заражённых вирусом

В Чехии сообщили о крупнейшем за четыре недели приросте числа инфицированных коронавирусом. За сутки было выявлено 111 заражённых, общее число зарегистрированных случаев возросло до 8594.
Жертвами пандемии коронавируса в центральноевропейской стране стали 299 человек,
Всплеск числа заражённых коронавирусом частично обусловлен вспышкой инфекции, произошедшей на горнодобывающем предприятии OKD недалеко от города Карвина близ границы с Польшей. По меньшей мере 53 из 860 шахтёров подхватили COVID-19.
Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что страна может открыть общие границы с Австрией и Словакией уже 8 июня, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен