В Чехии призвали отключить Россию от SWIFT

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от международной межбанковской платёжной системы SWIFT. Он осудил действия РФ в отношении Украины, назвав их актом агрессии, передаёт РИА Новости.

РФ напала на Украину. Речь идёт об акте неспровоцированной агрессии, — цитирует агентство чешского лидера.

Он призвал к более жёстким санкциям в отношении России, в числе которых отключение от SWIFT. Земан также выразил поддержку народу Украины.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. При этом российский лидер подчеркнул, что планов по оккупации Украины у Москвы нет.

Ранее экономист Андрей Колганов в беседе с NEWS.ru спрогнозировал вероятность отключения России от SWIFT в связи с событиями в Донбассе. По его мнению, Европа не решиться на такой шаг, поскольку ей самой это невыгодно. Не будет операций через SWIFT — невозможно будет оплатить поставки российского газа, нефти и невозможно будет получить деньги за свои поставки. России давно грозят отключением от SWIFT, но такой ход запада малореален.