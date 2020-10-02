В бундестаге заявили о невозможности прочного мира в Европе без России

https://static.news.ru/photo/8ada1988-0534-11eb-aa5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Россия остаётся важным партнёром «в общем европейском доме», заявил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.

Представитель бундестага призвал не допустить скатывания отношений России и Германии в «ледниковый период» из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, передаёт РИА Новости.

В Европе будет прочный мир только с Россией, а не против неё, — подчеркнул Кубики.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера заявили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

Как писал NEWS.ru ранее, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны — участницы Евросоюза через два недели вернутся к обсуждению реакции на инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. К этому времени будет готово заключение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).