В бундестаге рассказали, без кого воссоединение немцев было бы невозможно

https://static.news.ru/photo/9202124e-0541-11eb-916e-fa163e074e61_660.jpg Вольфганг Кубики Фото: Fotostand/Jacobs

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики заявил, что воссоединение Германии было бы немыслимо без поддержки четырёх держав — победительниц во Второй мировой войне: СССР, США, Франции и Великобритании.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости. 3 октября в Германии отмечается День немецкого единства — в этот день в 1990 году прекратила своё существование Германская Демократическая Республика (ГДР) и её территория была включена в состав ФРГ. По его словам, в частности, немцы многим обязаны советскому лидеру Михаилу Горбачёву и американскому президенту Джорджу Бушу — старшему. 12 сентября 1990 года министры иностранных дел ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании подписали «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» — документ, гарантировавший суверенитет будущему германскому государству.

Воссоединение Германии немыслимо без поддержки четырёх держав — победительниц во Второй мировой войне. Немцы по обе стороны тогдашней границы многим обязаны прежде всего Джорджу Бушу и Михаилу Горбачёву, — заявил вице-президент бундестага от фракции «Свободная демократическая партия» (FDP).

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия остаётся важным партнёром «в общем европейском доме», заявил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.