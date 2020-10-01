В Берлине хотят создать механизм санкций по аналогу с «актом Магнитского»

Парламентарии в Германии планируют выступить с инициативой о принятии закона по противодействию нарушениям прав человека в мире, аналогичного «акту Магнитского» в США.
Инициативу предложили представители Свободной демократической партии Германии (СвДП), однако её поддержали и представители других фракций,
Конкретно мы выступим в бундестаге с инициативой так называемого законодательного акта Магнитского <...>, чтобы не дать пособникам нарушений закона и прав человека свободно пользоваться на Западе привилегиями открытого общества, — заявил глава СвДП Кристиан Линдер.
Отмечается, что закон должен подразумевать введение санкций в связи с делом об отравлении Алексея Навального.
Инициативу поддержали представители и других партий, в том числе эксперт фракции социал-демократов в бундестаге Нильс Шмид, депутат от партии «Зелёные» Омид Нурипур, председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёттген.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в ЕС также рассматривают возможность создания механизма по введению санкций в связи с нарушениями прав человека и могут назвать его в честь Навального.
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