В Берлине хотят создать механизм санкций по аналогу с «актом Магнитского»

https://static.news.ru/photo/063b9c2c-03f1-11eb-b2d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Парламентарии в Германии планируют выступить с инициативой о принятии закона по противодействию нарушениям прав человека в мире, аналогичного «акту Магнитского» в США.

Инициативу предложили представители Свободной демократической партии Германии (СвДП), однако её поддержали и представители других фракций, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Spiegel.

Конкретно мы выступим в бундестаге с инициативой так называемого законодательного акта Магнитского <...>, чтобы не дать пособникам нарушений закона и прав человека свободно пользоваться на Западе привилегиями открытого общества, — заявил глава СвДП Кристиан Линдер.

Отмечается, что закон должен подразумевать введение санкций в связи с делом об отравлении Алексея Навального.

Инициативу поддержали представители и других партий, в том числе эксперт фракции социал-демократов в бундестаге Нильс Шмид, депутат от партии «Зелёные» Омид Нурипур, председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёттген.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ЕС также рассматривают возможность создания механизма по введению санкций в связи с нарушениями прав человека и могут назвать его в честь Навального.