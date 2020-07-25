В Британии заявили о пересмотре обороны из-за угрозы РФ и оружия в космосе

https://static.news.ru/photo/2138dd40-cf13-11ea-ae67-fa163e074e61_660.jpg Бен Уоллес Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия и Китай ставят под угрозу мирное использование космоса. Он напомнил об «угрозе» со стороны РФ и КНР в виде космического оружия и призвал пересмотреть оборонные возможности Соединённого Королевства для противостояния этим «угрозам».

Кроме того, министр порекомендовал России прекратить испытания космического противоспутиникового оружия и начать сотрудничать с Великобританией и её партнёрами.

На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую представляет Россия нашей национальной безопасности, провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника, что ставит под угрозу мирное использование космоса. <...> Но Россия не одна. Китай также разрабатывает наступательное космическое оружие, и оба государства наращивают свой потенциал, — привели слова Бена Уоллеса в РБК.

Он добавил, что Великобритания намерена пересмотреть политику в области безопасности и обороны страны, а затем провести её модернизацию.

Так как традиционная форма конфликтов уходит, а киберпространство и данные становятся полем битвы, мы должны перехитрить наших противников, используя больше технологических преимуществ и постоянно фокусируясь на инновациях, — отметил министр.

Как писал NEWS.ru ранее, в ЦНИИ Минобороны РФ заявили о том, что новые космические спутники-инспекторы, которые вызвали озабоченность США и Великобритании, не являются оружием. Генерал-майор в отставке Владимир Дворкин отметил, что спутники-инспекторы могут иметь двойное предназначение. Они применяются для оценки работоспособности своих спутников и чтобы затруднять работу чужих. Также Дворкин подчеркнул, что на сегодняшний день стороны нуждаются в переговорах для достижения договорённостей по лазерному оружию и прочим средствам.