В Британии выявили ещё два новых случая заражения человека оспой обезьян

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Ещё два новых случая заражения человека оспой обезьян выявлены в Британии. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло девяти человек, говорится в сообщении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA). Данные приводит РИА Новости.

Один случай оспы выявлен в Лондоне, другой — на юго-востоке Англии. Таким образом, число заражённых в стране достигло девяти человек, начиная с 6 мая, — говорится в сообщении агентства.

Эти два случая не связаны с предыдущими подтверждёнными случаями, о которых было объявлено 16, 14 и 7 мая. Где и как они заразились, остаётся предметом расследования, говорится в заявлении организации.

В качестве меры предосторожности эксперты Агентства по здравоохранению Великобритании сотрудничают с коллегами из Национальной службы здравоохранения. Они будут связываться с людьми, которые могли быть в тесном контакте с пациентами. Это необходимо для передачи информации и последующих медицинских рекомендаций.

Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксировали ещё два случая редкого среди людей заражения оспой обезьян. Заболевание выявили у людей, которые живут вместе в одном доме.