В Болгарии медики отправили в морг живого мужчину

https://static.news.ru/photo/4b5609aa-0ec8-11eb-890b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Suvra Kanti Das/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После того как жильцы одного из домов в болгарском городе Сливен обнаружили своего 72-летнего соседа без признаков жизни, они вызвали врачей, которые констатировали смерть и выдали свидетельство.

Пациента отвезли в морг, но к вечеру дежурящие там санитары увидели, что «покойник» зашевелился. Они сразу же позвонили в скорую, которая и увезла мужчину в реанимацию городской больницы Сливена.

Сейчас этот человек жив, свидетельство о его смерти аннулировано, — сообщил газете «24 часа» заместитель директора стационара Хрисант Хрисантов.

По его мнению, инцидент произошёл из-за того, что пациент страдал диабетом и впал в глубокую кому. Именно из-за этого его ошибочно приняли за труп. Медики, которые приехали на вызов, не будут давать комментарии до конца следствия, а болгарские власти проводят проверку.

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